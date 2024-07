Erinnerung an großen Sohn der Stadt Andernach: Gedenktafel für Wissenschaftler Hans Belting eingeweiht

Anzeige

Der in Andernach am 7. Juli 1935 geborene Hans Belting (1935–2023) war einer der international bedeutendsten Kunst- und Medienwissenschaftler unserer Zeit, der mehr als 50 Jahre hinweg zahlreiche Professuren und Lehraufträge an weltweit renommierten Universitäten innehatte, unter anderem an der Universität Hamburg, der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, der Columbia University New York, der Bibliotheca Hertziana in Rom und der Ludwig-Maximilians-Universität München. Beltung war im In- und Ausland hoch geehrt. Mit der von ihm geprägten Bildwissenschaft und der Bild-Anthropologie zeigte er der Forschung grundlegend neue Methoden und Wege auf, erklärt die Stadtverwaltung Andernach in ihrer Pressemeldung.

Zur Einweihung der Gedenktafel am neuen Hans-Belting-Platz begrüßten Oberbürgermeister Christian Greiner und Bürgermeister Claus Peitz Familienangehörige und Weggefährten Beltings. Die Festrede hielt der Leiter des Stadtmuseums, Kai Seebert. Besonders freuten sich die Andernacher über die von Hans Beltings Tochter Katharina Belting vorgetragenen Schilderungen ihres Vaters über seine Kindheit und Jugend in Andernach. Hans Beltings in Schweden lebende Schwester Margret Belting-Persson wandte sich in einem von ihrer Freundin Margareta Köller vorgetragenen Brief an die Andernacher.

Die Initiative zur Widmung eines Platzes beziehungsweise einer Straße in Beltings Geburtsort Andernach geht maßgeblich auf den Verein „Die Salentiner“ zurück, insbesondere auf dessen ehemaligen Vorsitzenden, Gerd Schumann. Hans Belting hatte in Andernach das Stiftsgymnasium/Kurfürst-Salentin-Gymnasium besucht. Ein entsprechender Antrag zur Widmung eines Platzes oder einer Straße zu Ehren des Professors war zuvor vom Stadtrat einstimmig beschlossen worden.