Die Gewinner der zwölften Auflage von „Zukunftspreis Heimat“ hat die Volksbank Rhein-Ahr-Eifel jetzt an ihrem Verwaltungssitz in Mayen gekürt. Platz eins belegt die Schülergenossenschaft „Egon“ des Koblenzer Eichendorff-Gymnasiums. Der zweite Preis geht an Schloss Burg Namedy in Andernach.