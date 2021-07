Erfolgreiches Geschäftsjahr 2020: Raiffeisenbank Eifeltor und Kehrig beschließen Fusion

Der gebotene verantwortliche Umgang mit der Corona-Pandemie betrifft alle Lebensbereiche – so auch die Durchführung der diesjährigen Generalversammlungen bei der Raiffeisenbank Kehrig und der Raiffeisenbank Eifeltor. Um alle Hygiene- und Abstandsregeln einhalten zu können, wurden die Versammlungen in entsprechend großen Räumlichkeiten durchgeführt. Da beide Banken ihren Mitgliedern vorschlugen, zukünftig als fusioniertes Institut gemeinsam in die Zukunft zu gehen, fanden die Versammlungen in Präsenz statt.