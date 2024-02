Erfolgreiche Premiere: Mayenspieler zeigen kriminelles Verwirrspiel

Mit lang anhaltendem Applaus im Stehen hat das Publikum am Samstagabend im bis auf wenige Plätze ausverkauften Bürgerhaus in Hausen die Leistungen der seit mehr als vier Jahrzehnten bestehenden Theatergruppe „Die Mayenspieler“ belohnt. Das Ensemble – dieses Mal wirkten gleich vier neue Darsteller in dem Ensemble mit – brachte mit der ersten von insgesamt fünf Aufführungen der Krimikomödie „Eine Woche ohne Erika“ ein kurzweiliges Stück mit vielen Lachern und einem ordentlichen Schuss Spannung auf die Bühne.