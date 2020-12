Polch

Im Umfeld des Forums der Stadt Polch gibt es große Flächen zur weiteren städtebaulichen Entwicklung mit gemeindlichen Einrichtungen. Mit diesen befasste sich der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung. „Einschließlich des Forums und des Leo-Schönberg-Stadions könnte in diesem Bereich eine Konzentration öffentlicher Einrichtungen entstehen“, heißt es in der Beschlussvorlage. Die Kommunalpolitiker wollen diese Entwicklungschancen nicht isoliert voneinander betrachten, sondern sie zur Schaffung einer städtebaulichen Ordnung im Rahmen einer Gesamtkonzeptionierung angehen. Beispielhaft werden die Komponenten dieser Entwicklung aufgezeigt.