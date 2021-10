Innen- vor Außenentwicklung: So lautet eines jener zentralen Gebote, wenn es um die Schaffung von neuem Wohnraum geht. Im Idealfall werden daher zunächst Baulücken geschlossen, bevor weitere Baugebiete an Ortsrändern ausgewiesen werden. Ersteres soll jetzt in Ochtendung mithilfe des Bebauungsplans Alemannenstraße erfolgen.