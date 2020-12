Mayen

Ist der Lukasmarkt 2020 trotz der Corona-Pandemie noch zu retten – und falls ja: wie? Darüber hat jetzt der Mayener Marktausschuss diskutiert. Eine Entscheidung ist aber aus mehreren Gründen noch nicht gefallen. Zum einen gab es seitens der Politik Kritik am Konzept der Stadtverwaltung. Zum anderen wollte der Marktausschuss einen so weit reichenden Beschluss für die Stadt nicht allein treffen. Nun soll der Stadtrat in einer Sondersitzung am 27. August entscheiden, was aus dem Lukasmarkt 2020 wird.