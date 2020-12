Welling

In der jüngsten Sitzung des Gemeinderates von Welling saßen die Mandatsträger in der Nettetalhalle mehr als drei Meter voneinander entfernt, was die Verständigung – nicht zuletzt durch die eingeschränkte Akustik infolge der Höhe des Hallengebäudes – beträchtlich erschwerte. Auf einen Antrag der SPD-Fraktion hin befasste sich der Rat mit der Erweiterung des Baugebiets „Raiffeisenstraße III“.