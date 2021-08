Sie ist freischaffende Regisseurin, Dramaturgin und Produktionsleiterin und lebt in ihrer Heimatstadt Berlin. Carola Söllner war an mehreren Stückentwicklungen und Uraufführungen der Neuköllner Oper Berlin beteiligt, arbeitete am Oldenburgischen Staatstheater und Isechs Jahre lang bei den Freilichtspielen Schwäbisch Hall. Bei den Burgfestspielen ist sie seit 2017 mit von der Partie, in diesem Jahr als Regisseurin der „Pension Schöller“.