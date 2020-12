Region

Nach und nach erwacht das öffentliche Leben: Schaukel, Sandkasten, Klettergerüst und Co. waren in den vergangenen Wochen auf den öffentlichen Spielplätzen für Kinder tabu. Seit Montag hat sich die Situation geändert. Auch wenn einige Regeln beachtet werden müssen, endlich dürfen die Kinder wieder schaukeln, buddeln und rutschen – so auch in der Verbandsgemeinde Vordereifel.