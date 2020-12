Plaidt

Rechtzeitig zum kalendarischen Sommeranfang öffnet das Freibad Pellenz seine Pforten. Am Montag, 22. Juni, startet das Vergnügen im Freizeit- und Sportbad im Nettetal – aufgrund der Corona-Pandemie verspätet – in die Badesaison 2020. Auf diesen Termin hat sich die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Frei- und Hallenbad Pellenz am vergangenen Mittwoch verständigt.