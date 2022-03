Als Tschernobyl-Kind war Ruslana Lysiuk früher des Öfteren bei Ritchie und Brigitte Hermann in Ettringen zu Gast. Aus dem zierlichen Mädchen mit den großen braunen Augen, das der Familie ans Herz wuchs, ist eine gut aussehende, verheiratete Frau (29) und Mutter von zwei Kindern (drei und neun Jahre) geworden. Jetzt ist Ruslana in die Eifel zurückgekehrt – geflüchtet vor den Kriegswirren in der Ukraine.