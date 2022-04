Die Saison für Lung’s Milcheis hat begonnen. Die Verkaufsstelle am Römerbergwerk in Kretz und Lung’s Eiskiosk am Raiffeisenplatz in Ochtendung haben seither geöffnet. Auch das Café Alcana in Alken und der Eiskiosk in Winningen bieten die über die Region hinaus bekannte Spezialität aus der Pellenz an. Eisfans, die in diesen Tagen die Verkaufsstelle in Kruft ansteuern, sind sicher verwundert: Diese bleibt geschlossen.