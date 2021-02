Die Polizei hat am Sonntagnachmittag zwei Eisflächen an den Thürer Wiesen bei Mendig geräumt. Dort besuchten etwa 50 bis 60 Menschen zwei überfrorene Wiesen links und rechts der L 113. Rund 30 geparkte Autos wurden gezählt. Laut Polizei waren vornehmlich Familien und Jugendliche in kleineren Gruppen unterwegs. Augenzeugen hatten die Mayener Inspektion gegen 15 Uhr über eine größeren Menschenansammlung auf den Eisflächen informiert.