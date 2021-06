Große Empörung haben die Zustände am Laacher See bei einem Mann aus Mayen ausgelöst. Der RZ-Leser berichtet unserer Zeitung von einer „Ballermann-Atmosphäre“ mitten im Naturschutzgebiet. Zahlreiche Menschen haben während der jüngsten Hitzewelle offenbar Abkühlung am und im Laacher See gesucht – und dabei gegen eine Reihe von Verboten zum Schutz der Natur verstoßen.