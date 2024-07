Plus Mayen

Empathische Helden der Gesellschaft: 28 Frauen und Männer haben erfolgreich die Pflegeausbildung absolviert

i Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 23a stellten sich für ein Abschiedsfoto zusammen. Foto: BBS Mayen/Vera Reinke

Insgesamt 29 Frauen und Männer, Auszubildende der generalistischen Pflegeausbildung und der Altenpflegehilfe der Carl-Burger-Schule Mayen, wurden für ihren erfolgreichen Abschluss geehrt und feierlich verabschiedet. Das teilt die Schule in einem Bericht über die Feier mit und spricht von „mutigen, unerschrockenen und empathischen Helden unserer Gesellschaft“. Einige von ihnen wurden an der Berufsbildenden Schule Mayen (BBS) ausgebildet und kürzlich in das weitere Berufsleben entlassen.