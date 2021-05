Elterninitiative ist auf der Suche: Welcher Ort gibt neuer Wald-Kita ein Zuhause?

Alternative Konzepte in den Bereichen Schule und Betreuung haben es nicht immer leicht. Nicht selten gilt es dicke Bretter zu bohren und Überzeugungsarbeit bei Behörden und Politik zu leisten, bis neue Projekte an den Start gehen können. Ein Lied davon singen können inzwischen auch die Mitglieder der in der Eifel ansässigen Elterninitiative zur Förderung der Waldorfpädagogik im Wald. Nachdem sich 2019 bereits eine Waldorfschule in Mayen angesiedelt hat, wollen sie auch jüngeren Kindern Zugang zur Reformpädagogik Rudolf Steiners ermöglichen. Die Suche nach einem Partner gestaltet sich jedoch schwierig.