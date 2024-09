Plus Kretz

Eltern verärgert über unzuverlässige ÖPNV-Verbindung: Fahren Schulbusse an Kretz vorbei?

i In den ersten Wochen des Schuljahres hat der Bus der Linie 306 um 7.10 Uhr die Haltestelle „Kretz Kirche“ nicht pünktlich angesteuert. Foto: Rico Rossival

Seit rund vier Wochen können Busse die zentrale Bushaltestelle an der B 256 in Kretz wegen der dortigen Bauarbeiten nicht mehr anfahren. Seitdem kommt es immer wieder mal vor, dass Busse an Kretz vorbeifahren, anstatt die Haltestelle „Kretz Kirche“ anzusteuern. Insbesondere für Jugendliche, die die weiterführenden Schulen in Andernach besuchen, und deren Eltern ist die Situation ärgerlich.