In immer mehr Familien gehen beide Elternteile einer Vollbeschäftigung nach. Die Betreuung von Kindern nicht nur in der Kita, sondern auch später, nach dem Schulunterricht, ist daher ein wichtiges Angebot für die Betroffenen. In der Vordereifelgemeinde St. Johann drohte dieses Angebot nun mit Beginn des neuen Schuljahrs wegzufallen.