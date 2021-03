Einzelhandelskonzept verrät: Aus der Pellenz fließt viel Kaufkraft ab

Wie ist die Verbandsgemeinde (VG) Pellenz in Sachen Einzelhandel aufgestellt? Wo gibt es Potenzial für eine Erweiterung des Angebots? Und welche Orte erfüllen eine über ihre Gebietsgrenzen hinausgehende Funktion zur Nahversorgung in der Pellenz? Mit diesen Fragen beschäftigt sich das Einzelhandelskonzept für die VG, welches das damit beauftragte Kölner Beratungsbüro Cima nun vorlegt. Der VG-Rat wird in seiner Sitzung am Donnerstag, 25. März, 18 Uhr, über das weitere Vorgehen beraten. Die RZ beantwortet im Vorfeld die wichtigsten Fragen.