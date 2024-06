Plus Polch

Einsatz in Kalabrien: Spezialisten aus Polch retten mit Hunden Menschenleben

Von Elvira Bell

i Hund Reddington (Rasse: Australian Cattle Dog) mit einem "Opfer" aus Italien. Foto: Ina Lampert

Nach einer dreitägigen internationalen Übung in Kalabrien und nach einer knapp 30-stündigen Fahrt ist ein fünfköpfiges zertifiziertes Suchhundeteam der Bundesarbeitsgemeinschaft Rettungs- und Hundeführender Vereinigungen wohlbehalten, aber erschöpft in Polch, dem Sitz des Vereins, angekommen. Was hat das Team erlebt?