Plus Andernach Eine Schlittenfahrt der Gefühle: Schloss Burg Namedy wird wieder zum Landsitz Dyeman Hall Es gibt Orte, die laden geradezu zum Träumen ein und entführen ihre Besucher in eine völlig andere Welt. So auch das märchenhaft anmutende Schloss Burg Namedy von Prinzessin Heide von Hohenzollern. Hier scheint in diesen Tagen „Merry Christmas“ innezuwohnen. Von Elvira Bell

Inspiriert durch die im Süden von England in der Grafschaft Surrey beheimatete Partnerstadt von Andernach, Farnham, wird in der Vorweihnachtszeit durch das simple Verdrehen der Buchstaben aus Namedy nun temporär erneut Dyeman. Also der magische herrschaftliche Landsitz Dyeman Hall. Doch ganz so einfach gestalteten sich die grandiose Verwandlung der historischen ...