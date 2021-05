Eine Ära geht zu Ende: Neue Leitung für „Petra’s Lottoeck“ in Ochtendung

Im Einkaufszentrum „Langenbergstraße“ ist am ersten Maiwochenende eine Ära zu Ende gegangen: Nach 20 Jahren im Dienst des Kunden übergab Petra Hain ihr Geschäft mit dem allseits bekannten Namen „Petra’s Lottoeck“ in jüngere Hände. Sven Dohmann, der neue Eigentümer, ist in Ochtendung kein Unbekannter. Er betreibt eine Autowaschanlage an der Koblenzer Straße und eine Anhängervermietung. Zur offiziellen Übergabe bedankten sich Ortsbürgermeister Lothar Kalter und sein Erster Ortsbeigeordneter Günter Pinetzki beim Ehepaar Hain für ihr Engagement mit Blumen und guten Wünschen für den Ruhestand.