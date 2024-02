Mendig/Ochtendung

Einbrüche in Mendig und Ochtendung – Polizei sucht Zeugen

Bislang unbekannte Täter sind in eine Garage in der Straße „In den Mühlwiesen“ in Mendig eingebrochen. Weitere Täter versuchten in ein Haus in der Straße „Hinter dem Schützenplatz“ in Ochtendung einzubrechen.