Einbruch während der Kreuzfahrt: Cousins gestehen Urlaubseinbruch in Münstermaifeld

Von Winfried Scholz

i Die Ortsbürgermeisterin von Abentheuer Andrea Thiel hatte in zwei Prozessen ihre Version der Vorgänge am Abend des 8. April 2019 geschildert und damit nach Auffassung der Staatsanwaltschaft falsche Aussagen gemacht. Foto: David-Wolfgang Ebener/dpa/dpa/David-Wolfgang Ebener

Während ein Ehepaar sich im Januar bei einer Kreuzfahrt entspannte, wurde in ihr Haus in Münstermaifeld eingebrochen. Die Beute war gering, die größere Straftat war eine gefährliche Körperverletzung an einem Nachbarn, der sich den Einbrechern bei ihrer Flucht in den Weg stellte und von einem der Angeklagten mit Pfefferspray attackiert wurde.