Mendig

Einbruch in unbewohntes Haus in Mendig: Polizei bittet um Hinweise

i Die Polizei mayen bittet um Mithilfe. Foto: Hendrik Schmidt/picture alliance/dpa/picture alliance/dpa

Zu einem Einbruch in ein unbewohntes Haus im Bereich Mendig Wasserschöpp/Birkenweg in Mendig kam es am Freitag, 19. Juli, wie die Polizei jetzt mitteilt. Eine Zeugin meldete, dass sie im Zeitraum von 5.30 bis 6.30 Uhr eine dunkel gekleidete, männliche Person gesehen hatte, die aus Richtung des unbewohnten Hauses kam und einen Karton mit sich trug.