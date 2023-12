Symbolbild Foto: Silas Stein/dpa/Archivbild

Zu einem Einbruch in die Netto-Filiale in der Tubag-Allee in Kruft ist es am Freitag gegen 3.30 Uhr gekommen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich über das Dach Zutritt zu dem Supermarkt. Anschließend verließen die Täter die Filiale ohne Diebesgut. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Andernach unter Tel. 02632/9210 zu melden.