Mayen

Mit strengen Kontaktbeschränkungen und einem Herunterfahren fast aller Freizeitaktivitäten soll die Infektionswelle gebrochen werden. Für den gesamten November schließen ab heute unter anderem Restaurants, Cafés, Theater, Fitnessstudios, Schwimmbäder und viele andere Einrichtungen mehr. Haben die Menschen also das letzte Wochenende vor dem Lockdown genutzt, um noch einmal etwas in der Stadt zu unternehmen? Wir haben uns am Samstag in Mayen umgesehen.