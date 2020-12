Kreis MYK

Weihnachten ist ein besonderer Höhepunkt im Jahr, auf den sich Kinder und Eltern gleichermaßen freuen. Große Erwartungen sind mit diesem Fest verknüpft. Schon lange vorher macht sich Vorfreude breit. Doch wie kann Weihnachten für Kinder trotz coronabedingter Einschränkungen gestaltet werden, sodass es ein schönes Fest wird? Vielleicht ist gerade dieses Jahr ein guter Zeitpunkt, um mit der Familie neue Rituale, wie etwa die in die verschiedenen Pfarrgemeinden angebotene „Herbergssuche“ einzuführen? So wie in Thür unter dem Motto „Thür folgt dem Stern“.