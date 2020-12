Mayen

Geboren wurde Mario Adorf heute vor 90 Jahren in Zürich, doch die Heimatstadt des berühmten Schauspielers ist Mayen. Die Verbindung zur Eifelstadt reißt jedoch nie ab, im Gegenteil: Immer wieder kommt Adorf zu Besuchen zurück in seine alte Heimat. An seinem 90. Geburtstag heute geht das allerdings leider nicht.