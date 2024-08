Plus Mayen/Koblenz Ein Jahr nach tödlichem Unfall in Mayen: Fahrer muss vor Gericht Von Thomas Brost i Vor genau einem Jahr starb an dieser Stelle ein 50-jähriger Fußgänger, der frontal von einem Autofahrer erfasst wurde. Foto: Thomas Brost (Archiv) Vor einem Jahr schockte ein tödlicher Unfall die Stadt Mayen: In einer August-Nacht hatte ein BMW-Fahrer auf dem Habsburgring einen 50-jährigen Fußgänger mit seinem Fahrzeug frontal erfasst. Der Mann war sofort tot. Ein Jahr später stellt sich die Frage, wie das ganze Geschehen aufgearbeitet wird. Lesezeit: 1 Minute

Rückblende: Am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) rasen zwei Autos vorbei in Richtung Koblenzer Straße. Die Ampel am Brückentor ist nachts aus, als ein Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit den ahnungslosen Fußgänger trifft, der auf dem Nachhauseweg ist. Für ihn kommt jede Hilfe zu spät. Die Frage, die sich den ermittelnden Polizisten und ...