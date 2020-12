Ochtendung

„Ich bin dankbar für die Menschen, die ich kennenlernen durfte, und habe meinen Dienst mit Freude gemacht“ – mit diesen Worten fasst Jörg Schuh rückblickend die Zeit zusammen, in der er als Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft Ochtendung-Kobern und als Dechant auf dem Maifeld und an der Untermosel wirkte. Mit Ablauf dieses Monats endet seine Zeit dort. Bis zur Übertragung einer neuen Aufgabe hat ihm der Bischof eine dreimonatige „gestaltete Zeit“ gewährt, die Jörg Schuh für eine mehrwöchige Kur, eine geistliche Intensivzeit mit seiner Priestergemeinschaft und den Jahresurlaub nutzen will.