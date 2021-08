Ein ganzes Haus voller Kulturgeschichte: „Christinas Stube“ bietet Einblick in das Leben auf dem Maifeld

Museen müssen nicht immer große Paläste aus Beton, Stahl und Glas sein. Manchmal bietet auch ein einfaches Bruchsteinhaus mit Efeuranken und geheimnisvollem Garten den perfekten Ort, um in die Geschichte seiner Heimat abzutauschen. In Polch befindet sich mit „Christinas Stube“ genau so ein Ort. Das Heimatmuseum, in seiner jetzigen Form 2019 eingeweiht, bietet einen authentischen Einblick in das Leben auf dem Maifeld ab der Mitte des 19. Jahrhunderts und erzählt dabei zugleich die Geschichte jener Familie, in deren Besitz sich das Anwesen bis zum Jahr 2014 befunden hat.