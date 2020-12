Koblenz/Region

Sechs Monate ist es jetzt her, seitdem der erste Patient im Bundeswehrzentralkrankenhaus aufgrund einer Infektion mit dem Coronavirus behandelt werden musste. Sechs Monate, die auch das Umfeld von Krankenhäusern in der Region Koblenz auf eine harte Bewährungsprobe gestellt haben. „Wir leben in einer neuen Zeit“, sagt Dirk Schmidt, der „Corona-Beauftragte“ des Labors Koblenz.