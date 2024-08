Plus Mayen

Ein bisschen Ibiza in Mayen: Chillen, Shoppen und Cocktails beim Flower Power Festival

Von Elvira Bell

i Olli und Petra aus Mayen haben es sich, stilgerecht gekleidet, mit einer Freundin in ihrem kultigen Bulli gemütlich gemacht. Foto: Elvira Bell

Der Spirit von Flower Power lebte in Mayen auf und war an vielen Ecken, insbesondere an den Boho-Ständen, deutlich spürbar. Chillen, schlemmen, shoppen, Cocktails schlürfen, Live-Musik von drei Künstlern und eine farbenprächtige Feuershow erleben – all das gab es bis in den späten Abend hinein in der Mayener Innenstadt zum Nulltarif.