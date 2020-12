Bell

Ehre, wem Ehre gebührt: in Anerkennung des Engagements und der mehr als 40-jährigen Amtszeit von Bernd Merkler als Ortsbürgermeister der Gemeinde Bell hat der Ortsgemeinderat am Mittwochabend im Rahmen einer öffentlichen Gemeinderatssitzung auf Antrag der drei Fraktionen (CDU, SPD und FWG Zepp) einstimmig die Umbenennung der Gemeindehalle in „Bernd-Merkler-Halle“ beschlossen. Mit dieser Umbenennung soll dem kommunalpolitischen Wirken von Merkler Rechnung getragen werden.