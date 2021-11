In einer Feierstunde hat Landrat Alexander Saftig im Auftrag von Ministerpräsidentin Malu Dreyer verdienten Persönlichkeiten aus dem Landkreis Mayen-Koblenz die Ehrenadel des Landes Rheinland-Pfalz ausgehändigt. „Durch das, was Sie in den vergangenen Jahren alles für Ihre Mitmenschen bewegt haben, sind Sie zu Vorbildern für das Zusammenleben in unserem Landkreis geworden. Wir brauchen Alltagshelden wie Sie als gutes Beispiel für andere“, sagte der Landrat.