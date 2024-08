Plus Andernach Eddy's Bar auf dem Andernacher Marktplatz: Neueröffnung lockt Wein- und Fischliebhaber Von Martina Koch Vor wenigen Jahren noch galt der Marktplatz als Sorgenkind der Andernacher Innenstadt: Nur wenige Touristen drangen über die Hochstraße hinaus bis ins Herz der Altstadt vor, manche sprachen gar von einer „toten Fläche“. Dank der Andernacher Gastronomen und Einzelhändler hat sich das Bild heute um 180 Grad gedreht. Als jüngster Neuzugang bereichert Eddy's Bar seit dem Frühjahr den Marktplatz. Lesezeit: 3 Minuten

Eigentümer ist der Andernacher Bauunternehmer Oliver Ackermann, der auch das Gebäude am Markt 1 besitzt, in dessen Erdgeschoss vor gut zwei Jahren das "Herrenzimmer", eine Herrenboutique mit angeschlossener Espressobar, eingezogen ist. Am Markt 16, wo vor wenigen Monaten Eddy's Bar eröffnete, wechselten zuvor die Mieter, bis sich Ackermann dazu entschloss, ...