ED Business Solutions blickt auf 50 Jahre zurück: Andernacher IT-Dienstleister feiert seltenes Jubiläum

i Geschäftsleiter Guido Luxem (von links), Teamleiter Professional Services, Lukas Heusler, und Inhaber Jürgen Doetsch erhielten vom Regionalgeschäftsführer der IHK-Koblenz Martin Neudecker eine Urkunde zum 50-jährigen Bestehen der ED Business Solutions. Auf dem Bild ist auch der Teamleiter Softwareentwicklung, Stefan Pottinger (rechts), zu sehen. Foto: ED Business Solutions/Schmidtchen & Partner Werbeagentur GmbH/Schmidtchen & Partner Werbeagentur GmbH

Es ist ein Jubiläum, das in der IT-Branche der Region (noch) Seltenheitswert haben dürfte: Das Andernacher Unternehmen ED Business Solutions feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen. Wo in den Anfangsjahren Großrechenanlagen mit Lochkarten gefüttert wurden, bieten heute Softwareentwickler und Systemintegratoren maßgeschneiderte Lösungen für IT-Infrastruktur und IT-Sicherheit an.