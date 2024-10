Plus Mayen

Ebling zu Messerverbotszone: „Stellen Sie sich das bei 300.000 Besuchern auf dem Lukasmarkt vor“

i Angezapft ist's – Innenminister Michael Ebling (links) machte gekonnt den Fassanstich, assistiert von OB Dirk Meid. Nicht überliefert ist, ob der Stadtchef bei dieser Gelegenheit ansprach, ob das Land mehr Geld in bestellte Projekte wie Kita-Neubauten nach Mayen gibt. Foto: Rico Rossival

Es hat was von Wiesn-Atmosphäre: Die Speisen sind deftig, das Bier schäumt in großen Krügen – einzig die Reden sind sachlicher beim Empfang zum Auftakt des Lukasmarktes als beim Oktoberfest in derjenigen Stadt, die ebenfalls das M vorn im Namen hat.