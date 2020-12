Ochtendung

Eine Vielzahl von Rettungs- und Notarztwagen vor dem Alten- und Pflegeheim St. Martin in Ochtendung am Mittwochnachmittag ließ bereits Schlimmes erahnen. Am Abend vermeldete die Geschäftsleitung des Trägers dann: Es gab einen großen Ausbruch von Covid-19.