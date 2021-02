Dutzende Corona-Fälle in Andernacher Klinik: RMF meldet seit Jahresbeginn insgesamt 68 positiv getestete Patienten und Mitarbeiter

In zahlreichen Kliniken und Senioreneinrichtungen im Kreis Mayen-Koblenz traten in den vergangenen Wochen Corona-Infektionen auf, von denen sowohl Mitarbeiter als auch Patienten beziehungsweise Bewohner betroffen waren. Auch die Rhein-Mosel-Fachklinik (RMF) in Andernach registrierte seit Beginn des Jahres zahlreiche Ansteckungen mit dem Coronavirus. Mit traurigen Folgen: Insgesamt verstarben fünf Patienten an oder mit Covid 19. Darüber informierte die RMF auf Anfrage der Rhein-Zeitung. Seit Anfang Januar wurden demnach 29 Mitarbeiter und 39 Patienten positiv auf das Coronavirus getestet.