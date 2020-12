Mendig/Kreis MYK

Schöne Landschaften und traumhafte Wanderwege − viele Touristen besuchen den Kreis Mayen-Koblenz wegen den tollen Freizeitmöglichkeiten in der Natur. Darüber hinaus bietet der Kreis aber noch viel mehr: Burgen und Schlösser an der Mosel, Einrichtungen und Museen, die die Besonderheiten und die Geschichte der Region aufzeigen. Die Corona-Pandemie hat auch ihnen im März einen Strich durch die Rechnung gemacht: Die Einrichtungen mussten schließen, die Touristen blieben aus. Jetzt bereiten sie sich vor auf den hoffentlich großen Besucheransturm in den Sommerferien.