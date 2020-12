Dürre auf dem Maifeld: Trockenheit im Frühjahr schmälert Ernte

Maifeld

„Die extreme Trockenheit im Frühjahr hat die Getreide-bestände stark leiden lassen. Dennoch sind wir, aufgrund der doch recht kühlen Temperaturen der letzten Wochen, erst Anfang Juli mit der diesjährigen Ernte gestartet“, so erläutert Landwirt Christian Schnack die derzeitige Situation der Landwirte in der Flur von Maifeld und Pellenz. Überall in der Region hat die Getreideernte mit dem Dreschen der Wintergerste begonnen. Die heimischen Böden seien aufgrund von nur geringen Niederschlägen ausgelaugt. Der Boden leide und trockne aus bis in die unteren Schichten hinein. „Wir haben das dritte Dürrejahr in Folge“, gibt sein Vater Günter Schnack, der seinem Sohn bei der Ernte hilft und den Mähdrescher steuert, zu Bedenken.