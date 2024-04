Drei Wochen lang Kilometer sammeln: Verbandsgemeinde Pellenz bei Aktion Stadtradeln dabei

Anzeige

Die VG Pellenz nimmt in diesem Jahr erstmalig daran teil. „Insbesondere alltägliche Strecken – zum Einkaufen, zur Arbeit oder zum Training, zur Schule oder zum Kindergarten – können in vielen Fällen bequem und klimafreundlich an der frischen Luft zurückgelegt werden. Auch etwa eine Freizeit-Radtour kann für das persönliche Stadtradeln-Ergebnis gewertet werden“, schlägt die Verbandsgemeindeverwaltung Pellenz vor.

Geradelt wird in Teams von mindestens zwei Personen. In fünf Größenklassen werden das „Fahrradaktivste Kommunalparlament“ sowie die „Fahrradaktivste Kommune mit den meisten Kilometern“ sowie jeweils die besten Newcomer ausgezeichnet. Daneben wird es für die fleißigsten Kilometersammler auch noch Sachpreise von regionalen Unterstützern geben.