Drei Tage Tradition: Kirmes und Feuerwehrfest in Bermel Lebkuchenherzen (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa/Friso Gentsch/picture alliance/dpa Bermel feiert seine traditionelle Kirmes, die sich nach dem Fest der Kreuzerhöhung richtet, vom 14. bis zum 16. September. Lesezeit: 1 Minute

Mit dem Fassanstich wird die Kirmes am Samstagabend um 19 Uhr eröffnet. Bei guter Musik und kühlen Getränken kann auf der Kirmesparty mit DJ Bernd an diesem Abend gefeiert werden. Am Sonntag ist der Pavillon ab 14 Uhr geöffnet. Für die kleinen Gäste steht eine Hüpfburg bereit und es wird Kinderschminken ...