Drei Dutzend engagierte Maifelder: FWG stellt Kandidatenliste vor

Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten der FWG für den Verbandsgemeinderat. Foto: Hans Heuser

Die FWG Maifeld ist seit 1974 in den Gremien der Verbandsgemeinde aktiv. „Wir sind keine Partei, sondern ein Verein und auch nicht mit der Partei ,Freie Wähler' zu verwechseln“, teilen sie mit. „Diese Unterscheidung ist uns wichtig.“ Die Mitglieder von freien Wählergruppen sind frei in ihrem Abstimmungsverhalten in den Gremien. Es gibt keinen Fraktionszwang und es gibt kein Parteiprogramm, sondern eine Fülle wichtiger Sachthemen, die gemeinsam besprochen werden, doch jeder entscheidet für sich, nach seinem Ermessen und Gewissen. Diese Grundsätze sind auch den 36 engagierten Maifelder Bürgerinnen und Bürgern wichtig, die als Kandidaten für die FWG-Maifeld bei der Kommunalwahl am 9. Juni antreten werden.