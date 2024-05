Plus Kreis MYK

Drei Bewerber, ein Ziel: Wie sich die Kandidaten um den Landratsposten in MYK im Livestream der RZ schlugen

i Gut 80 Minuten diskutierten die Landratskandidaten in den Räumlichkeiten der RZ und im World Wide Web Foto: Rico Rossival

Was treibt Sie an? Wie soll es im Landkreis Mayen-Koblenz in Sachen GKM, ÖPNV, Digitalisierung und Bildung in den kommenden Jahren weitergehen? Diesen Fragen stellten sich die drei Landratskandidaten – Pascal Badziong, Marko Boos und Christian Altmaier – im RZ-Livestream.