Dorferneuerungsprogramm 2024: Rund 8000 Euro Förderung für Gering

Mit dem Dorferneuerungsprogramm hilft das Land Rheinland-Pfalz seinen Kommunen, die Herausforderungen des demografischen Wandels sowie einer sich verändernden Lebens- und Arbeitswelt zu begegnen. Im Fokus stehen dabei die Dörfer und kleinere Städte. Sie sollen intakte und lebenswerte Gemeinden bleiben und genauso Aufmerksamkeit erhalten wie Mittel- oder Oberzentren.

Vom Dorferneuerungsprogramm 2024 profitiert auch die Gemeinde Gering in der Verbandsgemeinde Maifeld, wie der Landtagsabgeordnete Benedikt Oster nun auf Nachfrage im Ministerium des Innern und für Sport erfuhr. Mehr als 8000 Euro erhält die Ortsgemeinde für die Fortschreibung des Dorferneuerungskonzeptes. „In Gering ist man schon auf einem sehr guten Weg, was das Dorferneuerungskonzept angeht. Deshalb freut es mich sehr, dass die Gemeinde nun einen Zuschuss durch das Land Rheinland-Pfalz erhält und weiterhin ihren erfolgreichen Weg fortsetzen kann“, erklärt Oster. Er ist sich sicher, dass die Fördermittel in Gering sehr gute Verwendung finden.