Der im ersten Entwurf der Haushaltssatzung für das kommende Jahr kalkulierte Fehlbetrag in Höhe von 10,5 Millionen Euro hatte in Andernach für Aufregung gesorgt. Rechnete man im zweiten Entwurf dann lediglich noch mit einem Minus in Höhe von 2,2 Millionen Euro, ist der Etat 2024 laut dem dritten Entwurf sogar ausgeglichen. Der Stadtrat berät am Donnerstag über das vorliegende Zahlenwerk.